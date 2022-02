Senegal - jeunesse des lettres, l'etre de la jeunesse (riveneuve continents 31)

Tout un numéro de la revue Riveneuve Continents dédié aux Lettres sénégalaises avec pour thématique la jeunesse pour explorer, avec de nombreux écrivains et écrivants connus ou inconnus, du pays ou de la diaspora, le vague à l'âme des nouvelles générations entre blocage et mondialisation. - Le 31e numéro de la revue RIveneuve Continents née en 2004. - Des contributions prestigieuses comme le philosophe Souleymane Bachir Diagne ou des jeunes rappeurs de Dakar en passant par des écrivains confirmés ou novices - Les thèmes qui préoccupent la jeunesse sénégalaise aujourd'hui et qui se retrouvent dans tous les types d'écriture ; déconstruction décoloniale et patriarcale, blocage de la société, identités fermées ou ouvertes, citoyenneté en crise comme l'emploi ou l'éducation, modernité et tradition, rester et partir... - Des illustrations d'artistes contemporains en N&B et en couleurs