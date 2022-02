Le herisson et autre bestiaire

Premier titre d'une collection issue d'une alliance d'éditeurs européens, le dialogue entre un auteur français et un italien autour d'un bestiaire plein d'esprit et d'humour sur papier sucre (bleu clair). Une façon élégante de redécouvrir un auteur injustement oublié. - Un auteur étonnant injustement oublié - premier homéopathe et médecin d'André Gide et de Roger Martin du Gard ayant publié des romans primés qui dialogue avec un auteur italien qui l'a brièvement connu avant sa mort. - Un bestaire plein d'esprit et d'humour où les animaux comme le Hérisson ont de traits de caractères très humains et contemporain - Un joli petit livre sur papier sucre (bleu clair) avec une belle illustration de l'affichiste coté Pascal Colrat