Mon pop-pop dinosaures

Les dinosaures s'amusent sans compter avec des rimes et des petites bulles toutes douces à éclater : pop ! pop ! Et on recommence dans l'autre sens : pop ! pop ! Ce livre à toucher très coloré favorise l'éveil des tout-petits et leur offre une expérience sensorielle inédite. Faciles à manipuler par des petites mains, les bulles en silicone stimulent l'attention et permettent d'exercer la motricité fine, ainsi que la coordination main/oeil.