HIPPO EST EN COLÈRE

Hippo, le jeune hippopotame est très heureux au sein de son troupeau, mais il se sent différent : il est le roi des colères. Manger, se brosser les dents, aller à l'école ou jouer avec ses amis... Presque tout le fait bouder ou exploser de colère. Jusqu'au jour où il rencontre Héron, qui lui donne son secret... Dans la vie, notamment quand on est enfant, il arrive de rencontrer des difficultés : d'avoir peur, de se sentir triste, d'être intimidé, inquiet, en colère... Dans ces moments-là, on se sent différent et souvent très seul. Heureusement, on peut toujours compter sur quelqu'un. Cette collection d'albums s'appuie sur des illustrations et des histoires d'animaux remplies de tendresse pour aborder avec les jeunes enfants les premières émotions qu'ils ne savent pas encore nommer.