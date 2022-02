Masques animaux. Avec 1 pinceau

On fait de la peinture ? Avec de l'eau et de la vraie peinture ? Quel plaisir pour les jeunes enfants ! Ce beau cahier grand format comporte 12 dessins avec 6 pastilles de peinture imprimées dans le haut de chaque page. Il suffit de tremper le pinceau (fourni) dans un verre d'eau et de prélever un peu de couleur. Les illustrations sont poétiques, le papier est épais et les pages sont détachables pour pouvoir afficher ou offrir ses tableaux. Un chouette atelier pour découvrir les couleurs et leur mélange.