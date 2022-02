Mon livre sonore Véhicules

" Sur le chantier, les engins vrombissent. Pin-pon, pin-pon ! Un camion de pompiers part en mission. Entends-tu le bruit de l'hélicoptère dans le ciel ? ". En ville, à la ferme, en mer ou dans les airs, les engins et les véhicules font entendre leur sirène et leur moteur. Avec ce livre, les jeunes enfants vont partir à la découverte des véhicules et des engins. Ils vont pouvoir s'amuser à imiter leurs bruits grâce à 40 puces sonores.