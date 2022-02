Le miel, résurgence d'un remède millénaire

Le miel a toujours trouvé sa place parmi les usages populaires et les thérapeutiques traditionnelles. Délaissé au début du XXe siècle au profit des médicaments de synthèse, le voilà pourtant qui se retrouve depuis quelques décennies sous les projecteurs de chercheurs qui étudient ses vertus oubliées. Dans une enquête documentée, appuyée d'expérimentations, Joseph Hemmerlé explore les propriétés des miels, dont l'intérêt va de l'usage culinaire à de potentielles applications médicales. Il examine en détail la composition complexe de ce fabuleux produit de la ruche et divulgue les modes d'action des différentes substances. Les points de vigilance (comme la carie dentaire ou le diabète) ou encore des aspects toxicologiques ne sont pas oubliés. Ce guide s'adresse aux apithérapeutes, aux naturopathes, aux pharmaciens, bien entendu aux apiculteurs et à tout consommateur de miel. Dans une approche originale, l'auteur offre un mode d'emploi pour catégoriser les différentes sortes de miels : schémas, diagrammes, tableaux et photos orientent le néophyte autant que l'utilisateur averti, de façon pratique et précise, vers le miel le plus approprié pour un effet recherché. Il lève le voile sur ce remède unique élaboré par les abeilles, et entend redonner une place de chois à ce véritable concentré de nature.