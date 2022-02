Jeune intermitent : 1 an après. Livre témoignage

A ce jour, vous avez tous entendu parler du jeûne intermittent sans nécessairement savoir réellement en quoi cela consiste. Grandes adeptes du jeûne, Emmanuelle et Virginie ont décidé de partager à travers cet ouvrage leurs connaissances et leur expérience. Dans cet ouvrage, vous retrouverez d'abord les différents programmes de jeûne intermittent qui existent. A travers le témoignage d'Emmanuelle, vous découvrirez les effets bénéfiques qu'il peut avoir sur la santé. Vous verrez l'évolution de son bien-être détaillée au fil des trimestres et décryptée par des médecins. Vous retrouverez aussi un programme alimentaire sur une semaine avec un récapitulatif des aliments à privilégier et ceux à éviter.