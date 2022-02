L'oeuf. Un aliment qui vous veut du bien

Avec une composition somme toute simpliste, l'oeuf est une véritable source de nutriments qui alimente bon nombre d'idées reçues. On dit ainsi qu'il augmenterait le taux de cholestérol ou encore qu'il ferait grossir... Grâce à ce livre, partez à la découverte de l'oeuf ! Vous y découvrirez les multiples pouvoirs santé de cet aliment et ses ressources insoupçonnées pour notre beauté notre maison. Vous apprendrez également comment le conserver et le cuisiner !