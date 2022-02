Magnétisme et santé. Les preuves scientifiques

Un docu-santé choc qui met définitivement fin aux accusations de pseudo-science du Magnétisme par les représentants de la santé en France En 2014, Arnault Richart de Chicourt est à l'origine de la découverte de la nature électrique rayonnante des mains, démontrant pour la 1ère fois les mécanismes de guérison par l'imposition des mains, Cette découverte a fait l'objer de deux dépots de brevets à l'Académie des Sciences, reconnus admissibles en 2016 et 2018, Cette expérimentation a été validée au niveau pharmacologique et les conclusions ont été médiatisées sur TF1 et M6 en 2020,