La Zarzuela romantique

Alors que l'Espagne est en pleine reconstruction, le genre lyrique typiquement espagnol qu'est la "zarzuela" se développe au XIXe siècle et se voit même dédier une salle exclusive à Madrid encore aujourd'hui incontournable : le Teatro de la Zarzuela. Sa popularité s'étend rapidement, présentant même des déclinaisons régionales (catalane ou basque par exemple), voire internationales que ce soit en Amérique du Sud ou au Mexique. Sur des sujets souvent populaires et reprenant des couleurs musicales ibériques, c'est un énorme catalogue qui enthousiasme le "grand public" qui se passionne pour ces pièces de tailles variables allant des plus courtes (en 1 acte) aux plus imposantes, à travers les différents genres : grande, chica, revista... Cette apogée de la zarzuela populaire, conquérante et victorieuse, semble désormais bien lointaine, à moins que le genre n'attende son renouveau que dans un sursaut ou une ultime mutation... Ce livre est la suite directe de "la Zarzuela baroque" (n°72).