Encore un jeudi

Jeudi, c'est le jour de la bibliothèque. Timmi a comme des papillons dans l'estomac, qui battent des ailes et le font se sentir tout nerveux. Il n'a pas encore lu le livre emprunté la semaine dernière, et la maîtresse va lui demander de le présenter. Un album qui évoque les émotions les plus indicibles, les plus compliquées à exprimer, avec une narration simple, habile et efficace, qui fera sens pour les jeunes lecteurs, et soulagera quelques parents qui pourraient, eux aussi, avoir du mal à trouver les mots. Pourtant, loin d'être un "livre médicament" , cet album impressionnera sans doute plus encore que "Les Puces et le Renard", le précédent titre de Laura Bellini, sélectionné pour le prix Versele. Par son format, tout d'abord, et par les planches, splendides, du fameux livre de Timmi : une sorte de grimoire, catalogue de jeux pratiqués par des insectes, dont les illustrations semblent vibrer, vrombir, prêtes à s'animer. Assurément, d'autres pourraient en rester sans voix.