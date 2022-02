Les grandes rivalités de l'histoire de l'art

De l'Antiquité à nos jours, découvrez les adversaires les plus marquants de l'histoire de l'art Léonard de Vinci et Michel-Ange, Mozart et Salieri, Voltaire et Rousseau, Loie Fuller et Isadora Duncan ou encore Picasso et Matisse, l'histoire de l'art est ponctuée de grandes rivalités devenues légendaires. Ces rivalités ont poussé les artistes à redoubler d'inventivité. Parfois complémentaires, parfois incompatibles, c'est ensemble qu'ils ont façonné l'Histoire.