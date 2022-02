Immunité, maladies infectieuses et convalescence. Renforcer sa santé naturellement

La pandémie de Covid-19 nous a permis de constater l'importance de prendre en main notre santé et notre bien-être, à la fois physique et psychique. Elle a aussi été l'occasion de mettre en lumière le rôle de notre système immunitaire lors d'une infection. Dans cet ouvrage, très complet et étayé par des références scientifiques, le Dr Laure Martinat partage sa volonté de travailler au sein d'une médecine holistique et intégrative ; c'est dans cet esprit qu'elle aborde les problématiques de l'immunité, des maladies infectieuses respiratoires (incluant la Covid-1 9), digestives, urinaires et de la convalescence. En s'appuyant sur l'hygiène de vie, la nutrition, la phytothérapie, la gemmothérapie, l'aromathérapie, l'apithérapie et d'autres pratiques complémentaires, l'auteure présente des informations très précises sur les remèdes, comment bien les choisir, le dosage, la posologie, les modalités d'utilisation, les précautions d'emploi, les contre-indications, etc. Ce guide pratique s'adresse à tout public, qu'il s'agisse, entre autres, des professionnels de santé, des naturopathes, des étudiants, des malades, avec l'espoir que chacun y trouvera des solutions pour retrouver ou préserver la santé au quotidien.