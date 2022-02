Expéditions BigFoot. Recherches de terrain et réflexions autour d'un hominidé inconnu

Ce livre n'est pas le résultat d'une compilation de seconde main relatant les récits de témoins ou basée sur une simple recherche bibliographique. Tout au contraire, les auteurs - un artiste et un physicien - se sont engagés personnellement en faisant des recherches sur le terrain. Depuis 2005, ils ont mené pas moins de 15 expéditions jusqu'à ce que la pandémie du COVID-19 les interrompe. Ils décrivent dans ce livre leurs aventures et leurs investigations dans les forêts d'Amérique du Nord. Ils y présentent des documents photos troublants rapportés de ces expéditions, ainsi que des réflexions sur la possible existence d'un hominidé inconnu vivant de nos jours en Amérique du Nord. Leurs recherches se fondent sur les connaissances les plus récentes concernant les primates, qu'ils soient fossiles ou contemporains.