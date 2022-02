L'épidémie du mensonge. Tome 2, Temps de l'Apocalypse

Faisant suite au tome I sous-titré " Chronique de l'au-delà ", ce nouvel ouvrage se présente comme un feuilleton médiatique rétrospectif d'un genre particulier, axé pour l'essentiel sur ce qui est convenu d'appeler : " la crise sanitaire ", ses rebondissements et ses nombreuses conséquences pour les années que nous vivons. Depuis l'au-delà, Olivier et ses amis guides spirituels s'invitent dans le débat mondial et commentent - à partir de la vision macroscopique qui est la leur -, ce qu'ils considèrent comme les signes de la Fin des temps qui précédent l'Apocalypse. En conséquence, ils ne peuvent rester indifférents à ce qui se passe sur cette planète Terre qui fut leur lieu de vie. Ils sont quelque peu inquiets de l'apathie de leurs frères incarnés qui, incrédules, sont menacés de perdition. Ils apportent sur la crise un éclairage nouveau, débarrassé de toute la pollution que véhicule l'esprit humain, souvent prisonnier d'un puissant mental qui lui interdit de raisonner sainement et simplement.