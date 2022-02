Le masque blanc

Existe-t-il une vie après la mort ? C'est une question que beaucoup de gens se posent en vain car, à ce jour, aucune réponse tangible n'a été apportée au mystère. Reste, pour se documenter sur le sujet, l'étude de l'étrange relatée dans des récits de fictions ou des films d'horreur... Les manifestations de l'au-delà revêtent en effet un caractère souvent fantastique et parfois effrayant. Que se passe-t-il quand ces phénomènes, considérés par les esprits forts comme farfelus, s'invitent réellement dans nos vies au point de bouleverser toutes nos croyances ? Comment réagiriez-vous si, du jour au lendemain, vous étiez confronté à l'impensable comme ce fut mon cas ? Dans ce livre témoignage, je livre le fruit de mon expérience. Je vous invite à me suivre à travers cinq années de vie, d'expériences et de recherches liées au domaine du paranormal. J'y raconte mes aventures parsemées de rencontres, mais aussi de bien étranges phénomènes qui m'ont amené aux frontières du réel, orchestrés par la surprenante apparition d'un masque Blanc flottant quelques mètres au-dessus du sol... Ce qui est écrit dans ce livre n'est ni un conte de fées ni un film d'épouvante ni le fruit de mon imagination... Tout est réel ! C'est une quête de savoir afin de tenter de percer le mystère du monde invisible.