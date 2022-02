Extension de kedge bs à Marseille. GPAA architectures

L'extension et la rénovation de l'école de management Kedge Business School de Marseille prend la mesure de l'exceptionnelle qualité de son site : le Parc National des Calanques, en s'inspirant des restanques pour s'implanter à flanc de colline. Le projet mené par l'agence d'architecture Nantaise GPAA comprend, entre autres, 20 nouvelles salles de cours, un hub numérique d'échanges, des brain bubble ("espaces destinés à stimuler la réflexion et l'intelligence collective"), un espace de restauration, un amphithéâtre extérieur couvert et 2 600 m2 de terrasse sur six niveaux.