La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale

Le projet de la nouvelle scène nationale de Clermont-Ferrand a été conçu par l'architecte portugais Eduardo Souto de Moura, Pritzker Prize 2011, en association avec le cabinet d'architectes clermontois Bruhat-Bouchaudy. Dotée de deux salles de spectacle, la salle de L'Horizon et la salle des Possibles, d'un équipement scénographique moderne et performant, d'un pôle de médiation culturelle, de locaux d'accueil d'artistes et d'une brasserie, la scène nationale de Clermont-Ferrand est un lieu de vie, de création et d'ouverture. La Comédie est un espace citoyen que les clermontois peuvent s'approprier et où l'on peut mener une vie culturelle au quotidien.