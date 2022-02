L'école républicaine ou l'histoire manipulée. Une dérive réactionnaire

Dans cet ouvrage incisif, souvent surprenant, toujours érudit et accessible, Claude Lelièvre, l'un de nos plus grands historiens de l'éducation, dérange allègrement bien des certitudes et des fausses évidences. Il démasque ainsi une des manipulations les plus puissantes de notre époque et restitue à l'école républicaine son vrai visage, travail nécessaire si l'on veut construire une école enfin conforme aux enjeux démocratiques d'aujourd'hui et de demain.