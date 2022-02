Faire sans, faire avec moins. Les nouveaux horizons de l'innovation

Usage réduit d'antibiotiques, ville sans voiture, agriculture sans pesticide, basse consommation énergétique, menus sans viande, etc. Cette liste, allongeable à souhait, amène à un constat sans appel. Les réponses aux défis qui traversent nos sociétés passent de plus en plus par la réduction, voire le retrait de certaines substances, technologies ou artefacts qui sont au coeur de nos modes de vie et de production. Faire sans, faire avec moins, sont ainsi devenus des horizons pour l'innovation. Quels sont les processus à l'oeuvre ? En quoi les mécanismes et les propriétés de ces innovations sont-ils différents de ceux connus jusqu'alors ? En quoi ces innovations questionnent-elles les outils conceptuels des sciences sociales, notamment dans le domaine des science and technology studies ? Cet ouvrage collectif apporte des réponses à ces questions, à partir de réflexions théoriques et de travaux empiriques portant sur des secteurs aussi variés que l'agriculture, l'alimentation, la santé, la religion, l'énergie, les marchés ou le numérique. Il ouvre de nouvelles perspectives pour enrichir la compréhension des processus d'innovation et les transformations des sociétés contemporaines.