Comment sécuriser nos approvisionnements stratégiques ?

Dès la fin 2019, la pandémie de covid frappe dramatiquement les populations et paralyse des pans entiers de l'économie. Les confinements et fermetures des frontières occasionnent des ruptures d'approvisionnement en cascade, mettant à l'arrêt de nombreuses activités et soulevant de vives préoccupations sur le plan sanitaire. Jusqu'alors perçue comme un risque ponctuel et circonscrit, la rupture des approvisionnements stratégiques occupe alors le devant de la scène médiatique et politique. Réapparaît en même temps le concept de souveraineté économique, édulcoré en autonomie stratégique sur les marchés les plus libéraux. Mais quelle stratégie un Etat peut-il mener pour sécuriser " ses " approvisionnements ? Quel est le rôle de chaque acteur dans sa mise en oeuvre ? S'appuyant sur neuf mois d'enquête et une centaine d'entretiens, cet ouvrage analyse les difficultés très profondes d'une telle stratégie et fournit des clés pour les lever. Il propose notamment une méthode d'analyse des vulnérabilités des approvisionnements, ouvrant la voie à une coopération renforcée entre l'Etat et les entreprises. En plus d'éclairer les citoyens sur la question essentielle de la souveraineté économique, cet ouvrage offre des pistes de réflexion et d'action d'une grande utilité pour les décideurs publics et les chefs d'entreprise.