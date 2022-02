L'ingénieur pédagogique dans le supérieur. Des pratiques professionnelles en mutation

Les ingénieurs pédagogiques accompagnent la conception, l'implémentation et la gestion de dispositifs de formation en ligne. Ils sont également engagés dans des projets au sein desquels ils incarnent et stimulent des changements de pratiques pédagogiques, managériales et organisationnelles. Mobilisés autour de technologies numériques mais aussi d'aménagements d'espaces ou d'accompagnements d'acteurs, ces professionnels, dont le métier est en cours de déploiement, constituent une ressource humaine transversale. Ils sollicitent différents agents, partenaires, services, organisations à plusieurs niveaux (macro, méso et méta), selon une stratégie de formation, économique et sociale, qui prend en compte la taille, les spécificités et les orientations politiques de chaque structure. Cet ouvrage s'intéresse à ce métier dont le périmètre d'intervention reste encore à circonscrire et à stabiliser. A partir d'exemples concrets et de témoignages autour des fondements théoriques, de l'histoire du métier et de ses activités ordinaires (partie 1), le livre montre comment ce métier se transforme, s'adapte aux nouvelles demandes et à l'environnement économique et social (partie 2). Des perspectives d'évolutions individuelles et collectives (partie 3) sont également évoquées pour projeter le futur de ce métier.