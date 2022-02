A travers l'architecture traditionnelle et la reconstruction d'une ferme japonaise ancestrale, Minka ma ferme au Japon est le témoignage autobiographique d'un amitié profonde surmontant les tourments de la grande histoire contemporaine. Le livre évoque la difficulté des relations américano-japonaises dans le Japon de l'après-guerre, par une étonnante aventure personnelle : celle d'un journaliste américain ayant une profonde détestation du pays - suite à l'attaque de Pearl Harbor -, et qui va changer radicalement au contact d'un Japonais : Yoshihiro Takishita. Deux mondes et deux personnages que les événements historiques opposent et qui, pourtant, vont apprendre à s'apprécier et à se connaître grâce à l'acquisition par Roderick, sous l'impulsion du Japonais Yochan, d'une ferme traditionnelle en ruine : une minka. Le démontage puis la reconstruction de cette minka dans l'ancienne cité impériale de Kamakura, non loin de la mer, va cimenter durablement et profondément leur amitié, au point que Yochan deviendra le fils spirituel de Roderick.