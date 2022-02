Le guide maçonnique du maître. Guide pratique et manuel d'instruction

Ce guide constitue une sorte de matière première dans laquelle les Maîtresses et Maîtres viendront puiser pour alimenter leur réflexion et approfondir leur connaissance du grade. Complétant la trilogie des Guides Maçonniques consacrée aux trois premiers grades, cet ouvrage présente de manière simple et didactique les connaissances pratiques et symboliques indispensables au Maître pour comprendre la cérémonie d'élévation, vivre son grade, et faire siennes les richesses de ce troisième degré qui clôt les petits mystères et marque le début des grands. L'auteur explicite le sens de la quête du Maître et des transformations qui sont à vivre à ce grade, en insistant sur le rôle du mythe en général - celui d'Hiram en particulier - ainsi que sur le symbolisme de la construction du temple et la nécessité de transmettre la Tradition, qui est l'un des devoirs essentiels du Maître Maçon. Ce guide s'adresse à celles et ceux, profanes ou initiés, qui souhaitent découvrir, ou redécouvrir, non seulement les éléments fondamentaux de l'enseignement maçonnique du troisième degré mais aussi sa philosophie. Il servira de support utile aux Maîtres et Maîtresses qui souhaitent évoluer vers le quatrième degré.