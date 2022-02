Les cinq sens du Compagnon

Etude de chacun des sens, ouïe, vue, toucher, odorat, goût, qui orientent le Compagnon vers la lumière et ouvrent la possibilité de vivre une vie au goût d'éternité. Les voyages que doit entreprendre le Compagnon franc-maçon, et l'art du trait qu'il lui revient de pratiquer ont notamment pour but de l'aider à développer ses sens initiatiques, équipement indispensable pour espérer découvrir de nouveaux mystères. Mais en quoi consistent ces sens ? D'où viennent-ils ? A quoi servent-ils ? Comment les ouvrir et les faire s'épanouir afin que le Compagnon devienne un participant actif, utile, et efficace sur le chantier de la construction du temple ? Et n'existe-t-il pas un sixième sens, que l'on pourrait appeler sens du sacré ou du mystère de la vie, dont l'éveil serait indispensable pour décrypter la lumière de l'étoile flamboyante et réaliser un véritable chef d'oeuvre ? C'est à ces questions, fondamentales pour le Compagnon, et à quelques autres en rapport avec la construction de l'être initié et le développement de son intelligence du coeur, que se propose de répondre le présent ouvrage.