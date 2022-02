Le voile blanc

Novgorod, 1570. Aglaja a été choisie par sa tribu nomade pour conclure les célébrations du solstice d'été, selon un ancien rituel dans lequel elle doit noyer une poupée dans un lac. Mais la cérémonie est soudain interrompue par un être qui enlève la jeune fille et la porte dans une grotte au fond du lac. Londres, 1851. Comme depuis près de trois siècles, il n'y aura ni printemps, ni été. Au cours de la Grande Exposition Universelle, lady Blodwen Morgan, son frère Dylan et sa soeur Rhian, des scientifiques en biologie, lancent un appel désespéré pour trouver des volontaires et des ressources pour une mission de recherche. Ils essaieront d'atteindre la forêt de glace, la zone de muscovy que les savants désignent comme l'épicentre du phénomène climatique qui ravage la terre et chercheront un moyen de l'arrêter, avant que la famine ne tue tout être vivant.