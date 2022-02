Catch & Release raconte l'histoire d'un voleur qui élabore un plan pour vendre une voiture volée non pas une fois, mais plusieurs fois, en attirant des acheteurs sans méfiance dans un endroit éloigné et en les dévalisant sous la menace d'une arme. Il tombe sur un os le jour où il croise un étudiant qui a besoin d'un nouveau jeu de roues pour se rendre dans sa nouvelle vie dans l'Ouest. L'arnaque part complètement de travers et notre voleur de voiture se retrouve au bord d'un précipice où il doit faire un choix qui affectera non seulement sa vie, mais celle de son co-conspirateur et de leurs deux victimes.