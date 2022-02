Anthologie bimensuelle de récits d'aventures en haute mer publiée par Bill Gaines et éditée par Al Feldstein, Piracy a fait son apparition en octobre 1954. Le titre s'est arrêté au bout d'un an et n'a connu que sept numéros. Au dessin, on retrouve de grands noms de la BD américaine, tels que Wood, Crandall, Krigstein, Jack Davis, Al Williamson, Graham Ingels et Angelo Torres.