Tamia et les mémoires du dragon

Tamia a 12 ans. Il y a quelques mois, sa mère est décédée d'une maladie. Depuis ce jour, son père, un auteur de bandes dessinées fantastiques a succès, dont l'héroïne n'est autre que sa fille, fait face à la page blanche. Il décide donc de changer d'air et de s'installer dans une maison à Damar, une petite ville loin du bruit et de la foule. Il espère que ce changement l'aidera à écrire à nouveau et à se "reconnecter" avec sa fille. Une nuit, Tamia entend des bruits dans la maison et trouve Sosoot, un jeune dragon, assis dans un fauteuil du salon. Il lui explique être entré dans la maison à la recherche de quelque chose qu'il a perdu, un livre très important pour lui : les souvenirs de son père, aujourd'hui décédé. Il les lisait près d'une rivière, mais il s'est endormi et quand il s'est réveillé, le livre avait disparu.