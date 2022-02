Il est toujours question d'amour

Du temps qui passe à celui qui s'enflamme, des liens de la famille à ceux de l'amitié, des tourments amoureux jusqu'à ses fièvres heureuses, la vie est un cortège d'émotions. On veut vivre et partager, on s'interroge, on se cherche, seul, ou à deux. Face à la perte, face à la joie, face à l'impuissance et à la douleur, face aux passions et au bonheur, partout l'amour s'invite, et toujours on le cherche. Car l'essentiel, finalement, n'est-ce pas d'arriver au bout en aimant, en ayant été aimé ? Lyrisme et malice s'allient ici pour donner à lire une poésie de l'amour, une poésie de la vie. Sylvain Billiau nous livre un recueil de poèmes vibrants qui font aimer, vivre et ressentir, au rythme des battements du coeur.