Le Balcon de la découverte

La vie n'est jamais lisse, claire, limpide, ou sans encombre. Qu'importe ! La seule chose qui compte, c'est de se rendre heureux. Il faut croire en soi, en ses rêves et en ses envies ; ne jamais rien lâcher. Garder ses objectifs, même en cas d'échec, est une grande force. Cela caractérise quelqu'un qui va toujours remonter à la surface. Les doutes sont des chapitres, des étapes nécessaires à l'accomplissement de la vie, mais, quels que soient l'angle et la vitesse d'ascension, demain sera toujours différent d'aujourd'hui. Après avoir ouvert la "fenêtre" sur sa vie en 2020, Leïla Couriol présente aujourd'hui, dans ce second ouvrage, son "balcon" - métaphorique - pour offrir une vision plus large, mais aussi plus complexe et plus arrondie, de la maison qu'est sa vie, toujours avec le même objectif : que les leçons qu'elle a tirées aident les lecteurs à trouver à leur tour le chemin de leur épanouissement personnel.