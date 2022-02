Hier encore, Marie avait vingt ans. Aujourd'hui, elle rit de celle qu'elle était, car les années l'ont rendue de plus en plus vivante. Elle a été heureuse et amoureuse, constamment. Elle n'a qu'un regret, ne pas avoir été écrivaine. Et pourtant, entre la jeune fille qui admirait les bombes tomber du ciel depuis le sous-sol d'un immeuble versaillais et la femme qui a célébré le réveillon avec des manifestants de Mai 68, Marie en a des choses à raconter. Journaliste, épouse, mère, amante, cette féministe de naissance, fille et petite-fille de femmes puissantes qui avaient déjà conquis leur liberté, a assisté à tous les événements marquants de la deuxième moitié du XXIe siècle. Aujourd'hui, c'est avec un oeil amusé et un esprit clairvoyant que cette passionnée de littérature contemple sa vie et se livre sans ambages dans cette autobiographie, témoin d'une époque.