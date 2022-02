Safaola, c'est cette voix qui résonne en chacun de nous. C'est le mélange des images d'ici et d'ailleurs, des époques révolues et des espoirs inavoués. C'est une invitation au voyage. Safaola, c'est une ode à l'amour, une ode à la passion, née pour faire renaître, pour guérir, pour faire aimer et rêver. Avec ce mot jamais entendu, Philippe Tiémassa-Grey abat les frontières et rassemble la diversité des émotions sous une même bannière, celle de la poésie. Dans ce recueil d'un lyrisme puissant et passionné, l'auteur mêle le connu et l'inconnu, le rêve et la réalité, et donne à lire une poésie qui transcende l'individualité, le temps et l'espace dans un seul but, faire vivre, vraiment.