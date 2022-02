Le Clan des Canadiens

Septembre 2006, Marenne, petite ville du Vaucluse. Un homme aux cheveux grisonnants est étendu sur le dos, sans vie, au bord d'un étang. Ses bras sont disposés en croix, ses jambes sont attachées au niveau des chevilles. Une corde d'environ trois mètres est nouée autour de sa taille et fixée à un bloc de béton par un anneau métallique. A l'autre bout de la ville, des poulets sont empoisonnés par un drôle de cocktail chimique, tandis qu'une pharmacie est incendiée après le jet d'un cocktail Molotov. Trois affaires bien différentes... a priori. Et pourtant ! Au fil de leur enquête, le lieutenant Dan Valoni et ses collègues font d'étranges découvertes. Et si tout était lié ? Mais alors, qui se cache derrière ces crimes ? Et surtout : quelle est sa motivation ? Sous la plume de Bernadette Potier, le jeune inspecteur de police Dan Valoni reprend du service dans ce polar haletant, à l'intrigue parfaitement ficelée, où s'entremêlent crimes, fausses pistes, amour et souvenir des mouvements contestataires de Mai 68, entre le Vaucluse, le Rhône et le Canada.