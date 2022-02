Georges Couderc, his Life, his Work, the Wine

VERSION EN ANGLAIS // Depuis son plus jeune âge, Georges Couderc est un travailleur captivé. Devenu ingénieur agronome, il n'a de cesse d'approfondir ses connaissances, tout en les diversifiant. Quand le phylloxéra ravage les vignobles à la fin des années 1860, ses recherches contribuent à la sauvegarde et à la protection des exploitations. Mondialement connus et reconnus, ses travaux sur les hybrides de vigne, la botanique, les cryptogames, la maladie de l'encre, les aurantiacées et la reforestation ont traversé les décennies, faisant de lui l'un des grands noms de la vigne. Dans cette biographie richement illustrée, Averelle et François Morisson-Couderc retracent le parcours extraordinaire de Georges Couderc, chercheur passionné et passionnant, revenant, à l'aide de documents originaux et de correspondances personnelles, sur ses nombreuses découvertes.