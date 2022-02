Une nouvelle décennie s'est écoulée. La Terre est désormais plongée dans le noir. La Rébellion s'use dans ce monde ténébreux et le confinement sécuritaire face à cette mystérieuse matière noire se durcit... La survie des démocraties est comptée. La Rébellion gronde en chacun des rebelles survivants, mais face à l'intelligence artificielle qui s'est emparée du monde, elle expire toutefois son dernier souffle de résistance. Seule la rédemption pourra changer le monde... John et Jöachim vont devoir reprendre du service pour une ultime mission aussi périlleuse qu'incertaine. Ensemble, parviendront-ils à sauver l'humanité face à l'intelligence artificielle ? A quel prix ? Quel ciel se dessine ? Dans le dernier tome de sa trilogie, Jean-Joachim Bissieux mêle, une nouvelle fois, habilement anticipation, aventure, science-fiction et thriller, tout en introduisant une dimension presque mystique sur le chemin de la Rédemption attendue, pour une intrigue garantie sans temps mort, mais riche en révélations chocs.