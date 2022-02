Charlotte et l'esprit du dragon

- One-shots ou des séries, illustrés en couleurs avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner les progrès et les envies de lecture des enfants. - Retrouvez le trio de copains de Max et l'ours des cavernes pour une aventure haute en couleurs au coeur de la Bambouseraie en Cévennes, lors d'un voyage dans le monde des esprits et de la nature. Bonjour, moi c'est Charlotte ! Avec mes copains Max et Adam, nous passons notre week-end dans un endroit enchanteur : la Bambouseraie en Cévennes. C'est là que vit ma cousine Nina. Mais voilà qu'à peine arrivés, nous avons un mystère à résoudre : les cochons noirs du parc ont disparu ! Que s'est-il passé ? Au milieu des bambous, les suspects sont nombreux : visiteurs, employés du parc... Seule solution pour révéler le coupable : contacter l'esprit du dragon qui veille sur les lieux et lui demander son aide. Sauf que, pour cela, il nous faut plonger dans le fascinant et imprévisible monde des esprits...