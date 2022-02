- Une nouvelle enquête farfelue de l'héroïne de La Cité des Squelettes, vendu à plus de 3 000 exemplaires. - Jacinthe, jeune héroïne à l'humour décoiffant, trouvera-t-elle l'antidote pour sauver sa famille à temps ? Salut ! C'est encore moi, Jacinthe Matagot-Pantoute. Avec ma famille, nous déménageons Place des Sorcières, car ma mère a trouvé un poste de professeure de flamenco à la prestigieuse école de danse Les Doryphores. Et, tenez-vous bien, de véritables sorcières vivent cachées parmi les habitants ! Mes parents et mon chien Ventouse en font les frais : victimes d'un sortilège, les voilà qui perdent la boule. Serait-ce l'oeuvre de madame Boiteux, notre inquiétante voisine, propriétaire d'un chat caractériel à trois pattes ? Bien décidée à démasquer la coupable, je mène l'enquête. Heureusement, je peux compter sur des alliées aussi excentriques que déterminées !