Les enfants des saules Tome 3 : La porte des fées

- Après plusieurs romans unitaires destinés aux lecteurs de 13 ans et +, Charlotte Bousquet revient au catalogue avec des héros des temps modernes à destination des plus jeunes. - Le dernier tome d'une trilogie fantastique qui mêle avec habileté magie, sensibilisation écologique et quête d'identité. Après Melvin, puis Jade, c'est désormais au tour de Morgane d'être au coeur de l'histoire pour ce dernier tome de la trilogie. Un an est passé et la rentrée est des plus chaotiques : Théo passe de plus en plus de temps sous une forme de renard depuis que son frère est sorti de prison tandis que Morgane se referme, peinant à assumer ses pouvoirs de banshee. Or, après avoir voulu polluer les sols, puis les coeurs, les Destructeurs ont décidé d'en finir une bonne fois avec les Grands Saules et sa magie. Ils créent une faille entre le monde des vivants et celui des morts, invoquant les Avaleurs d'âmes, qui aspirent la vie et la mémoire des vivants... Pour les vaincre, Melvin, Jade, Inaya, Théo et Morgane, désormais sans Madeleine pour les guider, vont devoir partir en terre des fées afin de guérir les grands saules et d'ouvrir les portes de la magie.