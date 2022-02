La Loi du Sanctuaire

- Une ouverture de la collection Electrogène pour toucher plus de lecteurs. - Un univers original de fantaisie médiévale où la romance naît malgré l'interdiction et le danger. - Une quête tortueuse visant à démanteler une institution aussi perverse et corrompue qu'influente. Etre initiée au Sanctuaire de Sarano est un privilège, Elyne le sait. Pourtant, quand elle se rend compte que ses proches la trahissent afin d'exploiter ses dons d'oracle pour le compte du Sanctuaire, la jeune femme n'hésite pas à fuir à l'aide de dragons. Sur ordre de son roi, le lieutenant Darel est en mission : obtenir une prophétie à Sarano afin d'anticiper l'issue d'une manoeuvre militaire. La route du lieutenant croise celle d'Elyne, en cavale et transie de froid. Au mépris des conséquences, Darel prend la décision de cacher l'oracle au sein de sa troupe et de l'aider dans son enquête. Mais les manigances du Sanctuaire dépassent de loin tout ce qu'imaginent les deux jeunes gens. La vérité est en mesure de bouleverser le cours de la guerre des royaumes... S'ils parviennent à exposer des preuves avant d'y laisser leur vie.