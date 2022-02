Et derrière nous, le silence

- " Echos " : une collection de romans unitaires, réalistes ou fantastiques, reflet des problématiques politiques et sociales d'hier et d'aujourd'hui. - Thriller psychologique et choral qui donne la parole à trois adolescents, Yüna, Ellie et Jeff, dans la tourmente de la violence intrafamiliale. Je repasse en boucle ce moment, comme un film d'horreur dont on se remémore chaque scène. J'enchaîne les " j'aurais dû " : J'aurais dû courir. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû appeler à l'aide. Adieu le harcèlement du collège et les soucis à la maison ! Ellie le sent : aux côtés de sa cousine Lola pour son entrée au lycée, elle sera in-vin-cible. Lumineuse Lola, si pétillante de vie... manipulatrice, aussi. Au coeur de la montagne voisine, le regard de Jeff se pose avec détermination sur Stefan, son grand frère adoré de tous... et un prédateur. Oubliés les liens du sang, Jeff n'a plus qu'un objectif : venger Lou. Collège, liberté... tout ce qui faisait le quotidien n'est plus pour Yüna qu'un souvenir dans cette chambre où son tortionnaire, celui qu'elle appelait " papa ", la retient prisonnière. Au bord du précipice, ces adolescents réduits au silence parviendront-ils à se faire entendre ?