Sésame pour l'avenir. Comprendre ce qui va bouleverser nos vies

Seul le changement est éternel. Nous vivons une époque passionnante, période charnière dans l'histoire humaine. Un tsunami bouleverse notre vie quotidienne. Plus impressionnant encore, cette vague déferle à l'échelle des nations et rend chaque jour plus instable le contexte géopolitique. Parviendrons-nous à nous adapter ? Dans cet essai audacieux, le prospectiviste Robert Salmon décrypte les enjeux majeurs de notre siècle : basculement du centre du monde de l'Occident vers l'Orient, disparition des classes moyennes, crises migratoire et climatique, " grand remplacement " des hommes par les machines... Il explore avec son frère, docteur Rémy Salmon, les questions éthiques soulevées par les avancées technologiques qui sont autant à craindre qu' à espérer. La déferlante du futur est déjà là, sur le point de faire sauter nos dernières digues. Cet ouvrage sera notre sésame pour affronter les grandes mutations à venir !