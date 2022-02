Où placer votre argent ? - Les rois de la finance révèlent comment ils épargnent, dépensent et inves

Laissez-vous dormir votre argent sur votre compte courant ? Si oui, ce livre est fait pour vous. Des investisseurs professionnels y dévoilent, en toute honnêteté, comment ils naviguent sur les marchés financiers et où ils placent leur propre capital. Etonnamment, en allant chercher le " pourquoi " de leurs choix, ces experts partagent des histoires émouvantes sur leur enfance, leur famille, les obstacles qu'ils ont rencontrés et les aspirations qu'ils nourrissent. Toujours riches en enseignements, ces récits mettent en lumière la relation entre notre compte en banque et nos valeurs. Cet ouvrage démontre avec force qu'il n'y a pas une seule " bonne " façon de placer son argent. Découvrez un véritable kaléidoscope de stratégies pour obtenir enfin la vie que vous désirez !