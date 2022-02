L'atout de l'outsider. Transformez vos faiblesses en superpouvoirs !

Enfin une feuille de route pour ceux qui sont donnés perdants ! Si vous avez l'impression que personne ne croit en vous, Dean Graziosi vous fera sortir de l'impasse. Pendant des années, on l'a moqué, méprisé, rejeté. Et pourtant, aujourd'hui, il est un millionnaire épanoui, père de famille et partenaire dévoué. Son secret ? Il a tiré parti de sa position d'outsider. Quand vous êtes donné perdant, vous n'avez pas à subir la pression ou le regard des autres. Mieux encore : vous pouvez transformer vos faiblesses - ; manque d'expérience ou de ressources, échecs, handicaps... - ; en superpouvoirs ; et prendre le monde entier par surprise. A l'aide de sept défis motivants, Dean Graziosi vous accompagne dans cette métamorphose. Les fabuleuses histoires de ce livre, parfois émouvantes, toujours inspirantes, vous emmèneront dans un voyage vers la richesse, la réussite et le bonheur. Le plus important n'est pas tant les cartes que l'on a en main au départ, mais bien ce que l'on en fait !