L'Enterrement des étoiles

L'annonce de la fin est proche. A la cité des héritiers, le roi Jenophon reçoit la visite de l'oracle annonciateur. C'est le moment que choisit un cirque pour s'installer non loin et offrir un moment de joie. Cette compagnie de monstres de foire doit faire face à l'obscurité qui s'étend et découvrir la lumière intérieure, l'unité et l'harmonie comme derniers espoirs. Dans la nuit d'encre, les étoiles éphémères seront portées par ceux que la société rejette pour leurs différences.