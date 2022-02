La Normandie se révèle être, depuis plus d'un siècle, une terre fertile pour les tournages de longs métrages de fiction. Près de 680 films, français et étrangers, ont laissé une empreinte sur le territoire régional. L'exposition Action ? ! Le patrimoine normand au cinéma -fruit d'une collaboration entre le Musée de Normandie-Ville de Caen et l'Inventaire général-Région Normandie- propose de renouveler le regard porté sur le patrimoine de la Normandie en le confrontant à la vision des nombreux cinéastes attirés par notre région. Diversité des paysages (littoral et arrière-pays), lumière particulière immortalisée par les peintres depuis le xixe siècle, proximité de Paris sont autant d'atouts prisés du monde du 7e art. Extraits de films, documents d'archives, affiches, maquettes de décor, photographies de tournage permettront de (re découvrir la variété du patrimoine normand connu ou moins connu ? : patrimoine industriel ou de la villégiature, architecture rurale ou de la Reconstruction...