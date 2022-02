S'engager pour le bien commun. Un dirigeant partage son espérance

Philippe Royer n'est pas un homme ordinaire. Issu d'une famille d'agriculteurs, il a su monter les échelons pour devenir directeur général d'un groupe dans le secteur agricole. Dans cet essai vigoureux, il nous invite à devenir les acteurs d'un monde plus juste et plus respectueux de l'environnement. Il analyse les causes de l'immobilisme et démontre qu'il est possible de changer de paradigme. Il nous propose également de réfléchir à la contribution singulière que chacun peut apporter au monde. Une parole forte et pleine d'espérance qui vient bousculer une société trop souvent en proie au découragement.