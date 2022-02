L’art de la prière. 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu

Avec une rare pédagogie, Xavier Accart met à notre disposition les plus belles méthodes de prière puisées dans la tradition de lEglise. Certaines ont été largement éprouvées oraison, lectio divina, chapelet, prière de Jésus, louange, attitudes corporelles, exercices de saint Ignace... , dautres sont plus originales ou inattendues journal spirituel, prier avec les intentions du pape, pratique des charismes, scapulaire, métanies... 50 chapitres pratiques et concis, illustrés par le témoignage des grands spirituels et de croyants daujourdhui. Un livre indispensable pour approfondir lart de la prière dans toutes ses dimensions. A propos de l'auteur : Né en 1971, Xavier Accart est docteur en sciences religieuses et rédacteur en chef de la revue Prier. Il anime lémission hebdomadaire "A lécole de la prière" sur Radio Notre-Dame et a écrit plusieurs ouvrages, parmi lesquels Comprendre et vivre la liturgie (Presses de la Renaissance, 2009) et Le Dormant dEphèse (Tallandier, 2019).