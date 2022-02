Dieu avec nous. Je prépare mon baptême

Un beau livret pour préparer les enfants au baptême, leur faire découvrir l'amour de Dieu pour eux et la vie nouvelleque Dieu veut leur donner. En plusieurs étapes, ce parcours a pour objectif de faire comprendre aux enfants la signification du baptême, premier des sacrements, et ses symboles. Les enfants vont découvrir la grande famille des enfants de Dieu qu'est l'Eglise, sa foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Chaque étape prévoit : - un temps d'enseignement, richement illustré, qui s'appuie sur la parole de Dieu, - des activités pédagogiques, - un temps de prière.